Bloccano l'autostrada con i SUV per fare burnout: succede negli USA

Dalla sua inaugurazione, avvenuta l'11 settembre 2021, siamo stati al nuovo Porsche Center Experience Franciacorta già un paio di volte, un luogo dove i protagonisti del video di oggi avrebbero potuto provare tutti i drift del caso sulla pista a bassa aderenza. Invece hanno ben pensato di lasciare i pneumatici su un'autostrada californiana.

Il video arriva infatti dalla Highway 1 della California, dove diversi conducenti di SUV hanno pensato di bloccare il traffico per fare burnout e bruciare un po' di pneumatici. Il materiale è stato girato da un motociclista che viaggiava con la action camera montata sul casco e che successivamente ha postato tutto su Reddit.

All'inizio il centauro ha anche sorriso dell'accaduto, poi però ha bollato i partecipanti a questa sfida improvvisata come un "branco di perdenti". Come non bastasse, un SUV di colore scuro intento a eseguire il burnout ha anche rischiato di colpire una Harley-Davidson in transito, bloccando nel frattempo l'intera carreggiata dell'autostrada e causando discrete code in entrambi i sensi di marcia.

Siamo stupiti dal'evento? Non più di tanto in realtà, negli USA del resto esiste il fenomeno del Coal Rolling, con i proprietari di grossi pick-up che sovralimentano i motori diesel per generare del fumo nero e denso.