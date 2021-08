Blitz delle autorità indiane ad un autoraduno: sequestrate 12 supercar in un colpo solo

Le tasse sono una spina nel fianco per tutti, ma ci sono e vanno pagate. Ovviamente ci sono luoghi che offrono un regime fiscale più “amichevole” di altri, ma a fare i furbi si rischia grosso, specialmente in India, a giudicare dal video che vi riportiamo.

Un gruppo di ragazzi infatti ha assistito al sequestro delle proprie supercar da parte delle autorità a causa di alcuni trucchetti messi in atto per evadere le tasse. La vicenda, riportata da India Today, si è svolta durante un car meeting di lusso organizzato per celebrare il giorno dell’indipendenza del paese, nei pressi dell’aeroporto internazionale Rajiv Gandhi di Hyderabad.

Tra le tante auto presenti al raduno, la polizia ha fermato 15 supercar, 11 delle quali sono state successivamente sequestrate perché i loro proprietari le avevano registrate al di fuori dello stato di Telangana, dove le tasse sono decisamente inferiori.

Secondo il Times Of India, le auto erano tenute d’occhio da mesi e appartenevano a famiglie benestanti del luogo, in particolare figure politiche e industriali. Le auto al raduno erano però guidate da ragazzi con un’età compresa tra i 25 e i 35 anni, che sfoggiavano una collezione niente male. Nel video vediamo molteplici Lamborghini Huracan, ma anche Ferrari, Mercedes-AMG GTR, Maserati Granturismo e Rolls-Royce.

In ogni caso, pare che l’evasione in quel di Telangana sia piuttosto comune. Il prezzo di acquisto di un'auto può essere anche del 14% superiore rispetto agli altri stati e in tanti decidono quindi di provare a ingannare la legge, sperando di non essere beccati.