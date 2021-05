Portavalori aggredito con armi da fuoco: il conducente si salva grazie a nervi d'acciaio

Prima di descrivere l'assurdo episodio avvenuto alcuni giorni fa, ci teniamo a dire che il video in alto potrebbe assolutamente turbare lo stato d'animo dello spettatore, per cui vi consigliamo di leggere tutto l'articolo e soltanto dopo di proseguire con la visione integrale.

Un'altra precisazione è certamente dovuta: per fortuna la pesante aggressione non ha portato a ferimenti gravi, e di questo ci rallegriamo. Insomma, la breve clip caricata su YouTube lo scorso 30 aprile testimonia un tentativo di rapina ai danni di un portavalori blindato operante a Pretoria, in Sudafrica, circa due settimane fa.

Come potete notare voi stessi, furgone è stato assalito da un gruppo di criminali ancora non identificato con una Audi e un buon numero di armi da fuoco. Il conducente ha immediatamente intuito cosa stesse accadendo, ma questo non gli ha impedito di subire gravi danni alle fiancate ed ai finestrini i quali, se non fossero stati blindati, ci avrebbero fatto assistere ad un vero e proprio massacro.

A ogni modo l'uomo alla guida ha mostrato una prontezza di riflessi, una freddezza e un'abilità alla guida innegabilmente fuori dal comune. Oltre ad aver ostacolato l'avanzata della berlina tedesca è stato in grado di passare il fucile d'assalto al collega e di seminare, momentaneamente, gli inseguitori.

Dopo poco è stato necessaria una rapida inversione a U (forse per il traffico), che li ha posti nuovamente nelle grinfie dei criminali armati, i quali hanno sparato numerosi proiettili contro il cofano e i finestrini degli agenti. Verso la fine del video il conducente chiede al passeggero di telefonare qualcuno durante la fuga, ma questa si conclude col fugone che si schianta contro quelli che sembrano dei gradini. E' probabile che la corsa sia giunta al termine all'interno di una caserma, poiché a ruote ferme si notano delle persone armate schierate davanti alla coda del veicolo blindato.

Un report di Times Live afferma che i rapinatori siano fuggiti proprio in quel momento, che i veicoli sospetti siano due e che il portavalori fosse un Toyota Land Cruiser Corazzato.



