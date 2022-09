Blackout in Texas, dottore pratica la vasectomia con l'elettricità prodotta dal Rivian R1T

Il Rivian R1T è stato lodato più volte grazie alle sue numerose qualità e soprattutto per la sua praticità e polivalenza in diverse situazioni, ma siamo certi che i progettisti del Rivian non avevano pensato all’utilizzo che ne ha fatto un dottore durante un blackout avvenuto ad Austin.

Il Rivian R1T permette di affrontare ogni tipo di terreno grazie alle sue 8 modalità di guida a cui si aggiunge una nuova modalità campeggio che riesce a livellare il veicolo in maniera autonoma una volta parcheggiato, ma ha anche potenza da vendere per alimentare la sua cucina portatile o per collegare vari strumenti per il fai-da-te. Ebbene, a tutto questo bisogna aggiungere la capacità di fornire energia necessaria a portare a termine un’operazione chirurgica.

Il giorno in cui è andata via la luce ad Austin, in Texas, il dottor Christopher Yang era pronto ha rimandare la vasectomia del suo cliente, ma quest’ultimo non si poteva permettere alcun tipo di ritardo e quindi ecco l’idea: il dottor Yang ha collegato lo studio al suo Rivian R1T grazie alle quattro prese da 110 volt di cui dispone, e così è riuscito a portare a termine l’operazione senza alcun tipo di problema.

“Oggi ho eseguito quella che è probabilmente la prima vasectomia ‘powered by Rivian’ al mondo", ha poi dichiarato Yang con orgoglio in un post su Twitter. “L'alimentazione in clinica si è interrotta, il paziente non voleva riprogrammare perché aveva già del tempo libero. La procedura è andata benissimo!”.

In pratica, il Rivian è stato utilizzato come un generatore di corrente, proprio come fanno anche gli ospedali quando devono fronteggiare un blackout improvviso, e con quest’ultima vicenda si dimostra un veicolo davvero pronto a tutto.