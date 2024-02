BlackBerry vuole creare un OS per auto che sia universale e personalizzabile

BlackBerry, il marchio tech che nell’era pre-iPhone dominava il mondo dei cellulari assieme a Nokia, vuole intraprendere una nuova avventura nel settore automobilistico con un sistema operativo che possa inglobare (e far funzionare) tutti gli altri.

Secondo quanto riportato dal Financial Post, John Wall, a capo del settore Internet of things (IoT) dell’azienda, si sarebbe messo in contatto con alcuni dirigenti automobilistici per dare il via a questa nuova sfida di BlackBerry. Il progetto, denominato Project Green, pone come obbiettivo la fornitura di un sistema operativo super versatile, capace di funzionare su hardware di diverso tipo. L’azienda garantirebbe un’alta compatibilità con vetture di ogni tipo, esaminando inoltre i contenuti software di terze parti al fine di ridurre al minimo eventuali bug e malfunzionamenti.

Di conseguenza, i produttori potrebbero concentrarsi sulla creazione di applicazioni software mirate a soddisfare le esigenze specifiche dei propri clienti. BlackBerry, che è già fornitore di software per oltre 230 milioni di veicoli tramite il suo sistema QNX Software Systems, si inserisce in una competizione fatta da piattaforme come Android Automotive (sulle auto Renault e Volvo funziona Android Automotive OS, ad esempio) e Linux, utilizzato anche da Tesla.

L’ex produttrice di smartphone canadese sta inoltre rendendo open source alcuni dei suoi applicativi, in modo da far conoscere il suo codice alle aziende per garantire una maggiore trasparenza. Diversi produttori automobilistici si affidano oggi al sistema QNX Software Systems di BlackBerry, tra cui Toyota, Honda e GM. Inoltre, Stellantis ha implementato questo sistema nel suo cockpit virtuale che si prevede sia 100 volte più veloce dei sistemi precedenti.

I produttori automobilistici stanno impegnando cifre considerevoli nello sviluppo di nuovi sistemi software. Secondo alcune indiscrezioni, grandi case automobilistiche come Toyota e Volkswagen avrebbero investito tra 3 e 4 miliardi di dollari in ricerca e sviluppo nel 2021, anno in cui General Motors, Ford, BMW e Mercedes-Benz hanno investito meno di 2 miliardi di dollari ciascuno. BlackBerry intende aiutare questi produttori automobilistici a risparmiare denaro. Il Project Green di BlackBerry infatti, guidato dalla divisione IoT, mira all'unificazione dei sistemi automobilistici per ridurre i costi. Nonostante i dubbi sulla sicurezza, l'azienda persiste nella promozione del programma, Wall in particolare è fiducioso che BlackBerry sia la scelta migliore per i produttori automobilistici. Vedremo se l’azienda riuscirà a centrare il suo obiettivo.