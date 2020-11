Il Black Friday di Vespa: offerte sulla gamma GTS 300 e sul Vespa Store

Poteva un marchio prestigioso come Piaggio perdersi il Black Friday 2020? Decisamente no, soprattutto vista la sua icona immortale Vespa. Scopriamo le promozioni attive fino al 30 novembre.

Scaricando li coupon dedicato sul sito Vespa.com, possiamo ottenere fino a 500 euro di bonus su tutta la gamma GTS 300 Euro 4, un ottimo modo per dare un tocco di colore a questo autunno fortemente caratterizzato dall’emergenza Coronavirus. I vantaggi pensati da Piaggio però non finiscono qui, il marchio infatti ha pensato a sconti che possono arrivare fino al 50% sul Vespa Store, un modo per celebrare il Black Friday in “perfetto Italian Style”. La spedizione sarà gratuita per tutti gli ordini superiori a 100 euro.

Per scoprire tutti gli oggetti in offerta vi rimandiamo al sito store.vespa.com. Le promo Vespa sono purtroppo arrivate leggermente in ritardo per rientrare nel nostro mega articolo di raccolta, al link che segue trovate però tutte le altre offerte del Black Friday dedicate al mondo delle quattro ruote. Anche se il Black Friday dovrebbe durare formalmente soltanto un giorno, oggi 27 novembre, la maggior parte delle promo sono valide fino al 30 novembre, mentre alcune sforano anche nel mese di dicembre - dunque calma e sangue freddo.