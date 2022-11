Il Black Friday di Telepass finisce il 30 novembre 2022: pedaggi al 50% e canone azzerato

La lunga settimana del Black Friday è praticamente giunta al termine, alcune promozioni però vanno avanti ancora fino al 30 novembre 2022. Telepass Pay X ad esempio ha una promo del Black Friday che possiamo definire "bomba".

Aprendo un contratto Telepass Pay X entro il 30 novembre 2022 abbiamo la possibilità di azzerare il canone per 2 anni (dunque 3 euro al mese risparmiati per due anni), ottenere il 50% di cashback su tutti i pedaggi dal 15 dicembre 2022 al 15 febbraio 2023 e un dispositivo Telepass Slim di colore nero che arriva a casa vostra senza costi di spedizione. Cliccate al link che segue per accedere subito alla promozione Telepass Pay X.

Inoltre con il contratto Pay X otteniamo anche un conto e una carta prepagata BNL. Per conoscere i vari servizi disponibili con Telepass Pay X vi rimandiamo al nostro articolo Abbiamo provato Telepass Plus: un solo abbonamento 20 servizi.

Sempre a proposito di Black Friday, oggi 28 novembre 2022 è l'ultimo giorno per ottenere una giornata di Skipass completamente gratuita grazie all'app Telepass, che dal livello Plus in poi vi permette anche di acquistare comodamente in-app Skipass per le principali mete turistiche invernali. Trovate maggiori dettagli nel nostro articolo Telepass vi regala un giorno di Skipass. Telepass vi offrirà anche un cashback del 15% sulle discese effettuate in tutti i comprensori convenzionati, pagando ovviamente tramite il servizio Skipass dell'app Telepass.