Black Friday Skoda: offerta speciale su Kamiq fino al 30 novembre

In casa Skoda è tempo di Black Friday. Il marchio del Gruppo Volkswagen ha pensato a un’offerta speciale su Skoda Kamiq attiva fino al 30 novembre.

Da cinque anni Skoda Kamiq è il modello più venduto della Casa boema ai clienti privati italiani, un successo dovuto soprattutto alle dimensioni compatte e allo stile del SUV - che offre un’abitabilità di segmento superiore. Per il Black Friday 2023 Skoda vi permette, fino al 30 novembre grazie alla Cyber Week, di acquistarlo con la formula di acquisto Clever Value a valore futuro garantito con anticipo zero, tasso TAN agevolato al 2,99% e pacchetto di manutenzione incluso.

Per fare un esempio: Clever Value 36 mesi con 30.000 km inclusi vi permette di avere Kamiq Black Dots 1.0 TSI 95 CV con una rata di 239 euro al mese e un valore futuro garantito pari alla rata finale di 14.360,77 euro. L’offerta è valida sulle vetture disponibili in pronta consegna presso le concessionarie Skoda aderenti.

Kamiq Black Dots è la versione taylor-made del SUV Skoda. Si fa riconoscere per via di alcuni dettagli della carrozzeria in nero lucido, i fari Full LED con tecnologia AFS, il climatizzatore automatico bi-zona, la tecnologia keyless per avviare l’auto senza chiave, le sellerie in tessuto e pelle sintetica scamosciata. Il sistema di infotainment permette inoltre di sfruttare Apple CarPlay e Android Auto (su Skoda Kamiq Apple CarPlay e Android Auto sono wireless). Diversi gli ADAS inclusi nel pacchetto, fra cui il Front Assistant con frenata automatica e riconoscimento dei pedoni, il Lane Assistant per il mantenimento della corsia e il monitoraggio della stanchezza del conducente.