Black Friday Renault: Captur in sconto per tutto il mese di novembre

Anche Renault ha ceduto alla mania da Black Friday e ha lanciato un’interessante promozione sul suo crossover di riferimento Renault Captur. La vettura si può infatti acquistare a partire da 11.450 euro.

Una promozione davvero molto interessante, che permette di risparmiare 2.000 euro rispetto alla vettura da 13.450 euro disponibile senza finanziamento. Il Black Friday di Renault infatti prevede il prezzo promozionale in combo con il finanziamento, valido su tutti i modelli in pronta consegna - con nuovi motori benzina TCe da 90, 130 e 150 CV.

I vantaggi non finiscono qui, sul sito dedicato alla promo si può infatti valutare al volo il proprio usato e ottenere fino a 1.000 euro di supervalutazione, sempre grazie al Black Friday Renault. Ma facciamo qualche esempio pratico: Captur Life TCe da 90 CV si può avere a 11.450 euro con un anticipo da 2.750 euro e un importo totale del credito di 10.343,73 euro (una quota che comprende 8.700 euro di finanziamento del veicolo, 694,73 euro di Finanziamento Protetto in caso di adesione, ack Service a 949 euro con 1 anni di Furto e Incendio incluso, 1 anno di Kasko, 1 anno di Driver Insurance ed Estensione di Garanzia 5 anni o 100.000 km.

E ancora 300 euro di istruttoria pratica, 25,86 euro di imposta di bollo sulla prima rata, 1.508,04 euro di interessi, per un totale di 11.851,77 euro in 60 rate da 197,53 euro. Per ulteriori info vi rimandiamo al sito ufficiale del Black Friday Renault.