Il Black Friday di NIU: tutti i monopattini venduti da Amazon sono in sconto

Anche NIU, il brand leader mondiale della mobilità elettrica su due ruote, ha pensato di celebrare il Black Friday 2022 con un sconto del 15% sui monopattini elettrici del marchio acquistabili su Amazon.

Lo sconto del Black Friday sui monopattini NIU venduti da Amazon andrà avanti dal 21 novembre al 4 dicembre 2022, ma non solo: in vista del Natale, la promozione sarà attiva anche dal 5 all'11 dicembre 2022. Ma quali dispositivi sono coinvolti? Le tre settimane di sconti interesseranno tutti i modelli della famiglia NIU KQi, abbiamo dunque la possibilità di acquistare in promo il KQi2 Pro a 424 euro, il KQi3 Sport, il KQi3 Pro a 594 euro e il top di gamma KQi3 Max a 899 euro.

Acquistando un monopattino elettrico di NIU vi portate a casa un prodotto che vi promette stile e tanta sicurezza. La società cinese infatti si è messa in linea con tutte le ultime regolamentazioni italiane e ha aggiunto di recente gli indicatori di direzione a LED su tutti i modelli, così come la legge impone da luglio 2022. Per aderire subito alla promozione vi rimandiamo alla pagina Amazon dedicata al Black Friday NIU, per toccare con mano anche altri prodotti della compagnia (come biciclette elettriche e scooter) vi spingiamo invece a visitare i Flagship Store NIU.