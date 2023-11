Black Friday Nissan: super finanziamento su Juke e Qashqai e anticipo zero

Anche in casa Nissan è tempo di Black Friday. L’azienda giapponese ha lanciato interessanti promozioni su Juke e Qashqai, per portarle a casa con un finanziamento ultra vantaggioso.

Su Nissan Qashqai, ad esempio, fino al 30 novembre 2023 è possibile stipulare il Finanziamento Black Friday, con anticipo zero, TAN 0,90% e TAEG 1,74%, dunque quote davvero interessanti. Nissan lo chiama “Minitasso” di interesse ed è disponibile sulle vetture in pronta consegna. Possiamo così avere Qashqai in 36 rate da 299 euro e rata finale da 16.878 euro, questo però è solo un esempio, le cifre cambiano in base alla versione scelta.

Lo stesso finanziamento Black Friday si può avere con Juke: anticipo zero, TAN 0,90%, TAEG 1,90%. Il modello si prende con 238 euro al mese con rata finale da 13.983 euro.

Fino al 30 novembre 2023 inoltre è possibile sfruttare le promozioni del 90esimo Anniversario Nissan, X-Trail ad esempio si può avere a 349 euro al mese, anche se i tassi del Finanziamento Anniversary non sono convenienti come il Black Friday: abbiamo il TAN al 5,99%, il TAEG al 6,87% con 3 tagliandi e 3 anni di furto & incendio inclusi. Su LEAF invece grazie agli ecoincentivi possiamo avere una rata da 169 euro al mese, TAN 4,99%, TAEG 6,47%



A proposito di LEAF, ricordiamo che secondo Nissan un'elettrica permette di risparmiare 2.500 euro all'anno rispetto a una termica. Se il progetto LEAF vi sembra un tantino datato, vi consigliamo assolutamente di dare un'occhiata alla Nissan Ariya, vettura elettrica che condivide molte delle sue tecnologie con il Gruppo Renault.