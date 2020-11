Il Black Friday di Hyundai porta vantaggi su Kona, Tucson, nuova i30 e IONIQ

Mentre scriviamo questo articolo mancano davvero poche ore al 27 novembre 2020, il giorno in cui quest’anno si celebra il Black Friday. Un giorno di offerte e promozioni di ogni tipo che vede anche Hyundai fra i partecipanti.

Il Black Friday di Hyundai sarà valido fino al 30 novembre e coinvolgerà diversi modelli green: dalla Kona, nelle varianti Full Hybrid ed Electric, alla IONIQ, passando per la Tucson e la nuova i30. Ma a quali vantaggi ha pensato la casa sudcoreana?

Chiunque acquisterà, entro il 30 novembre 2020, uno dei modelli green di Hyundai rottamando un veicolo usato (immatricolato entro il 31/12/2010) avrà diritto a tre anni di manutenzione ordinaria in omaggio, con la possibilità di accedere a uno speciale finanziamento a tasso zero (su questa falsa riga anche Suzuki, che ha lanciato il Finanziamento Black Friday).

Ricordiamo velocemente che la Kona Electric è stata appena aggiornata e ha un’autonomia dichiarata di 484 km (“fino a” sul ciclo misto), che può arrivare anche a 650 km in ambito urbano. Tucson invece, nella variante in promozione, è Mild Hybrid, mentre la nuova i30 ha una tecnologia ibrida a 48V e la IONIQ è disponibile sia ibrida plug-in che ibrida standard. Per saperne di più, qui di seguito il link al nostro speciale sulle varie tecnologie ibride attualmente disponibili sul mercato.