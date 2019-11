Il Black Friday di Hyundai: l'offerta speciale sui SUV ibridi Kona e Tucson

Anche Hyundai festeggia in grande il Black Friday, e lo fa con un'offerta speciale dedicata ai suoi SUV ibridi. I vantaggi andranno a beneficio di chi è interessato all'acquisto del Kona Hybrid o del Tucson Hybrid. C'è tempo fino al 30 novembre per l'acquisto, con l'immatricolazione entro il 31 dicembre. Ecco quello che prevede l'offerta.

Durante questo periodo si avrà diritto al finanziamento Hyundai i-Plus 0 con rate a interessi zero, anche senza permuta o rottamazione del veicolo usato.

Facciamo qualche esempio più pratico: la Tucson Hybrid è tua pagando un canone mensile di 215 euro e la puoi avere nell'allestimento XPrime. Allestimento XPrime che comprende i cerchi in lega da 18 pollici, il navigatore con display da 8 pollici e compatibilità Apple CarPlay e Android Auto, oltre che retrocamera, sensori di parcheggio, Cruise Control, e sistemi di guida assistita Hyundai SmartSense — l'auto riconosce i limiti di velocità, e assiste nel mantenimento della corsia, per fare due esempi.

Ancora più conveniente l'offerta per la nuova Kona Hybrid XTech che si può avere pagando un canone mensile di 160 euro. L'allestimento XTech include il cambio automatico a doppia frizione, cerchi in lega da 16 pollici, climatizzatore automatico, paddle al volante e sensori per il parcheggio.

Sabato 23 e domenica 24 novembre sarà possibile scoprire l'offerta e provare i due modelli nelle concessionarie autorizzate Hyundai.



Una promozione sicuramente interessante, ma non la più folle dell'azienda che quest'anno negli USA regalava 50$ a chiunque prenotasse un test drive nelle sue concessionarie.