Black Friday Hyundai: I SUV ibridi Kona e Tucson in sconto e a interessi 0

Anche in casa Hyundai il mese di novembre è sinonimo di Black Friday. Grazie alle Promo Black Weeks è possibile acquistare in sconto i SUV ibridi del produttore coreano, a interessi 0 anche senza permuta o rottamazione.

Nello specifico l’ottima Kona Hybrid 1.6 HEV DCT si può avere a 160 euro al mese con interessi 0, con prezzo di listino di partenza fissato a 26.300 euro. I vantaggi cliente sono pari a 2.900 euro, mentre l’anticipo equivale a 5.410 euro. Sul modello non è ovviamente prevista alcuna Ecotassa, inoltre l’equipaggiamento prevede Motori Euro 6.2, cerchi in lega da 16”, climatizzatore automatico, luci diurne a LED, sistema multimediale con schermo touch da 7 pollici con retrocamera e compatibile con Apple CarPlay e Android Auto.

L’offerta riguarda anche la più muscolosa Hyundai Tucson Hybrid 48 V, con motore 1.6 CRDi 115CV 2WD XPrime, con prezzo di listino da 31.150 euro. Si può avere con un vantaggio cliente pari a 4.350 euro e un anticipo da 5.800 euro, per una rata mensile da 215 euro con Finanziamento I-Plus 0. In questo caso i cerchi in lega sono da 18” e lo schermo touch per l’infotainment è da 8” con retrocamera, Apple CarPlay e Android Auto. E ancora Cruise Control e Sensori di parcheggio posteriori. Entrambe le vetture offrono di serie i sistemi di guida assistita Hyundai Smart Sense.