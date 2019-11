Black Friday FCA e Leasys: 25% di sconto sui pacchetti noleggio Amazon

La settimana del Black Friday è famosa soprattutto per gli sconti che si possono ottenere su Amazon e nei negozi fisici di tutto il mondo, d’abbigliamento ma non solo. Anche il mondo dell’auto può offrire promozioni che è meglio non perdere. Andiamo infatti a scoprire il Black Friday FCA e Leasys.

Leasys è una società italiana specializzata nel noleggio a lungo e medio termine e dal 29 novembre al 2 dicembre, inglobando dunque anche il Cyber Monday, applicherà una riduzione del 25% sulle proposte di noleggio disponibili su Amazon. Già, perché i pacchetti Leasys possono essere acquistati in tutta tranquillità anche sul colosso americano dell’e-commerce, qualche esempio?

L’abbonamento Leasys CarCloud, che permette il cambio dell’auto secondo le nostre necessità, è proposto a 149 euro anziché 199 con la Fiat 500, con Jeep Renegade e Compass invece si spendono 179 euro anziché 249. Per avere poi una Renegade o una Compass per una settimana si spendono invece 109 euro anziché 149, per un intero weekend solo 36 euro anziché 49.

Su Jeep si spendono solo 14 euro anziché 19 per il primo giorno di noleggio. Una volta acquistato il voucher su Amazon, è sufficiente riscattare il codice sul sito Leasys e seguire le istruzioni a schermo. Leasys vi aspetta anche presso l’Amazon Christmas San Babila a Milano, dove provare un’esperienza virtuale dal 27 novembre all’1 dicembre.