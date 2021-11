Black Friday su bici ed e-bike: su Bikester sconti fino al 70%

Anche se il 26 novembre è ormai passato, il Black Friday non è ancora terminato e su Bikester è un ottimo momento per acquistare una nuova bici o un accessorio grazie al Bike Friday.

Le promozioni proposte dalla piattaforma sono centinaia, in particolare però vogliamo segnalarvi 190,99 euro di sconto sulla serie Serious Rockville 27,5", possiamo così prendere una di queste Mountain Bike a soli 209 euro - un'occasione davvero da non perdere per una bici entry level di buona fattura.

In offerta anche la Serious Eight Ball Disco 27,5" con freno a disco, disponibile ora a 379 euro a 170,99 euro in meno. Vi interessa una e-bike? La Ghost Hybride HTX Sport 1.0 LTD costa in questo weekend 640 euro in meno e si può avere a 2.359 euro. Sulla Santa Cruz V10 7 di alta fascia abbiamo addirittura 1.110 euro di sconto, e ora costa 7.389 euro - e non è la sola Santa Cruz in offerta.

-630 euro anche sulla HAIBIKE HardSeven 8.5, ora disponibile a 2.869 euro. Sempre in ambito elettrico, la Serious Bear Rock 29" si può avere con uno sconto di 450 euro, dunque arriviamo a 2.049 euro. Per tutti gli sconti del Bike Friday di Bikester vi rimandiamo alla pagina dedicata.