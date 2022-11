Il Black Friday 2022 di BMW e MINI: offerte su servizi connessi e funzioni

Anche in casa BMW è tempo di Black Friday: dal 23 al 30 novembre 2022 si potranno sfruttare sconti su servizi digitali selezionati e funzioni del veicolo. È insomma arrivato il momento di acquistare quella funzione extra che avevate adocchiato da tempo...

Non è la prima volta che BMW lancia promozioni in tempo di Black Friday, questa volta però anche MINI sarà inclusa. Partiamo dalla BMW ConnectedDrive Week: le offerte riguardano i pacchetti BMW Connected Booster e i servizi digitali come Map Update, Apple CarPlay, che integra le funzionalità dell'iPhone nel veicolo, Real Time Traffic Information, per ottenere informazioni in tempo reale sul traffico. 25 i Paesi in cui saranno attive le promo: Germania, Paesi Bassi, Regno Unito, Irlanda, Svezia, Finlandia, Norvegia, Danimarca, Portogallo, Spagna, Belgio, Lussemburgo, Italia, Svizzera, Repubblica Ceca, Austria, Polonia, Francia, Sud Africa, Australia, Singapore, Giappone, Nuova Zelanda, Malesia e Messico.

Grazie alla MINI ConnectedDrive Week potrete acquistare in sconto la Connected Navigation e i MINI Remote Services, che consentono l'accesso remoto al veicolo tramite l'app MINI. Le offerte MINI sono attive nei seguenti Paesi: Germania, Spagna, Francia, Italia, Regno Unito, Belgio, Lussemburgo, Svizzera, Paesi Bassi, Portogallo, Svezia, Giappone, Messico, Sudafrica e Australia.

Trovate le offerte nel BMW ConnectedDrive Store e nel MINI Connected Store. Nel frattempo vi ricordiamo che abbiamo passato due settimane con la MINI Cooper SE elettrica. Se volete saperne di più sulla tecnologia della nuova BMW iX vi consigliamo di leggere Proviamo la tecnologia invisibile della nuova BMW iX.