Black Friday 2019 Leasys: sconti sul noleggio delle auto per tutto il weekend

FCA Bank e Leasys hanno annunciato le offerte che proporranno in occasione del Black Friday e Cyber Monday 2019. Si tratta della prima volta che un operatore leader della mobilità partecipa alla due giorni di promozioni, anche grazie alla collaborazione con Amazon.

Leasys infatti sarà presente all'Amazon Xmas San Babila a Milano dal 27 Novembre al 1 Dicembre, con le sue soluzioni di mobilità da un'ora ad una vita intera. Nell'area pubblico potrà vivere un'esperienza immersiva alla scoperta di Leasys CarCloud, con un viaggio virtuale a bordo di un'automobile reale indossando dei device Oculus di ultima generazione.

Il Black Friday 2019 di Leasys però propone anche sconti sui vari servizi. Esclusivamente nei giorni della promozione, l'iscrizione al primo abbonamento all'auto, che permette di cambiare volto a seconda delle necessità di mobilita di movimento, costerà 149 Euro al posto di 199 per la 500, e 179 Euro al posto di 249 per Renegade e Compass. Il servizio è senza vincoli temporali ed il cliente può entrare ed uscire in ogni momento.

Per quanto riguarda gli sconti riservati al noleggio settimanale ed il weekend, tra il Black Friday ed il Cyber Monday il costo per una settimana di una Renegade o Compass è di 109 Euro al posto di 149 Euro. La formula weekend dal sabato alla domenica invece è di 36 Euro al posto di 49.

Per gli amanti di Jeep Leasys ha pensato ad un’ulteriore promozione che vede il primo giorno di noleggio al costo di 14 euro anziché 19.