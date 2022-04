Bizzarrini 5300GT Corsa Revival, il ritorno di un grande classico del passato

L’ingengner Giotto Bizzarrini aveva lavorato con marchi del calibro di Alfa Romeo, Ferrari e Iso Rivolta, ma ad un certo punto si è messo in proprio creando la casa costruttrice omonima, che ha dato vita in particolare alla 5300GT Corsa, una vettura che riuscì a vincere la 24 ore di Le Mans del 1965 nella sua categoria.

L’azienda nata nel 1964 ha poi chiuso nel 1969, ma in quei pochi anni di attività si era ritagliata un discreto numero di appassionati, ed è per questo che oggi fa il suo ritorno grazie ad alcuni investitori inglesi (tra i quali l’ex Aston Martin Ulrich Bez) che ne hanno rilevato il marchio (guardate questa Bizzarrini da 1 milione di euro ritrovata in un capanno) . La prima fatica del costruttore sarà dunque la riproduzione in edizione limitata della vettura più famosa del brand, nonché quella che ha dato vita alla sua storia, ossia la 5300GT Corsa, una vettura da competizione che che l’Ing. Bizzarrini aveva creato partendo dalla Iso Grifo.

La “nuova” Bizzarrini si chiamerà Corsa Revival e riproduce la vettura numero 0222, la stessa che passò vittoriosa sotto alla bandiera a scacchi della 24 ore di Le Mans del 1965 (a proposito, lo sapevate che ci sarà una vettura NASCAR alla Le Mans 2022?), basandosi sui progetti originali del mezzo. Non mancano però alcuni accorgimenti moderni, che riguardano la dotazione ma anche la sicurezza, compreso l’utilizzo della stampa 3D per la creazione di alcuni componenti.

La carrozzeria è un pezzo unico di fibra di carbonio (ma i clienti potranno richiedere anche la versione in fibra di vetro come quella originale), il rollbar interno a sei punti rispecchia le specifiche FIA per auto storiche, mentre il serbatoio da 95 litri è ora più sicuro e in posizione protetta in caso di incidente.

Sotto al cofano c’è invece lo stesso motore che alimentava l’auto originale, parliamo quindi di un’unità Chevrolet V8 a carburatori da 5.3 litri in grado di erogare più di 400 CV, montato in posizione più arretrata possibile così da centralizzare le masse alla perfezione. L’auto infatti pesava 1250 kg, e distribuiva il 25% del suo peso su ogni ruota.

Bizzarrini Design (questo è il nuovo nome dell’azienda) ha dunque costruito il primo prototipo per iniziare i vari test su strada e di durata che porteranno alla messa a punto della versione finale, che verrà prodotta in soli 24 esemplari, con le consegne che dovrebbero partire dal prossimo maggio, con un prezzo non dichiarato, ma probabilmente tutt’altro che economico.