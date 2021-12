Questa bizzarra Porsche 911 del Primo Ministro del Kuwait è ora in vendita, ma che prezzo!

La Porsche 911 è certamente una delle automobili più iconiche e belle da guidare, tanto che persino il sesto Primo Ministro del Kuwait, lo sceicco Nasser Al-Mohammad Al-Sabah, ne ha avuta una per sé. Ora, però, dopo avere apportato un fiume di modifiche, ha deciso di venderla dopo anni di onorato servizio a un prezzo astronomico.

La Porsche 911 Turbo S da lui acquistata nel lontano 1998 è intrigante sotto ogni punto di vista, ma anche…”difficile da vedere”. Il modello in suo possesso ha una finitura in Vanilla Yellow, tono freddo che si pone nel mezzo tra bianco e verde. I cerchi Turbo S sono quelli classici, ma poi si notano le pinze dei freni gialle, colore che si distingue subito dal resto dell’auto e che riprende gli interni. Ebbene, preparatevi.

Come potete vedere dalle fotografie in calce e in copertina alla notizia, gli interni sono tutti bicolore Porsche Orange e Yellow e sono ben visibili anche da fuori. I due colori all’interno contrastano molto tra loro e danno quasi l’idea di trovarsi dinanzi a una Porsche 911 Turbo S giocattolo. A separarli in certi contesti sono però dei pannelli di legno che, tutto sommato, quasi funzionano.

Ma non ci si ferma qui: i sedili sono ricamati con le iniziali del proprietario, NMS, nel poggiatesta. Inoltre, tutto ciò che poteva essere avvolto in pelle ne è effettivamente ricco: specchietti retrovisori, volante, cinture di sicurezza, cruscotto e molto altro. Qualcuno la definirebbe una follia, ma alla fine proprio per questo la Porsche 911 Turbo S è ancor più unica.

Sotto il cofano si trova invece un motore biturbo da 3,6 litri con una potenza di 450 cavalli, cambio manuale e trazione integrale.

Le circostanze di vendita sono ancora più bizzarre: la Porsche 911 Turbo S del sesto Primo Ministro del Kuwait ha tutti i documenti originali firmati nell’incontro con Porsche, comprese le fatture del restauro completo eseguito da Porsche Classic dal prezzo di 446.500 Euro. Il chilometraggio totale? Soltanto 135 chilometri, di cui 106 dopo il restauro. Considerati tutti questi fattori, il prezzo finale richiesto da Pfaff Reserve è pari a 888.888 Dollari. Esagerato o giusto? Lo decideranno gli acquirenti interessati.