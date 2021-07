Questa bizzarra Fiat 500 sembra inutile, ma il progetto è ambizioso

La Fiat 500 che vedete in questo articolo è piuttosto strana, inutile negarlo, e sembra una “three-wheeler” ma ha quattro ruote. Di primo acchito è difficile trovarle un senso, ma facendo un po’ di ricerche in rete sulla trasformazione in questione, salta fuori che in fondo non è così inutile come sembra.

L’immagine in apertura è stata postata da un utente su Reddit, che ha avvistato la strana 500 sulle autobahn tedesche, e alla fine si è scoperto che questo tipo di modifica è opera di Ellenator, un’azienda che, a fronte di una spesa poco inferiore ai 6,000 euro, trasforma alcuni dei modelli più diffusi, come la Fiat 500, la Volkswagen Polo, la Seat Ibiza e la Skoda Fabia.

La cosa interessante di questo tipo di modifica è che le auto possono essere guidate legalmente anche da ragazzi di 16 anni, perché vengono classificate sotto la categoria di veicolo a tre ruote di classe L5e, nonostante le ruote continuino ad essere quattro. In Germania infatti possono guidare solamente i ragazzi che hanno raggiunto la maggiore età, oppure a 17 anni a patto di essere alla guida con qualcuno che possa sorvegliarli.

La trasformazione ad opera di Ellenator si basa sulla sostituzione dell’asse posteriore standard con un’unità totalmente inedita che sfrutta due ruote montate molto vicine tra loro (quasi come quelle gemellate) da 14 pollici, che trovano posto nel sottoscocca grazie allo spazio ricavato modificando la forma del bagagliaio. I passaruota vengono coperti con delle lamiere in metallo, mentre la centralina viene rimappata così che il motore possa erogare soltanto 20 CV, e la velocità massima limitata a 90 km/h.

Le qualità dinamiche dell’auto si abbassano notevolmente, ma analogamente scendono le prestazioni, quindi la sicurezza non dovrebbe risentirne. Inoltre la modifica è completamente reversibile, quindi quando i ragazzi diventano maggiorenni, l’auto può essere riportata al suo stato originale. Rimaniamo comunque dubbiosi sull’efficacia di questo sistema, ma in quanto a colpo d’occhio, questa Fiat 500 ruberebbe gli sguardi anche alla nuovissima Aston Martin Valhalla.