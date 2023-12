La bizzarra auto elettrica 100% Made in Russia. Web ironico: 'Distruggerà Tesla'

Presentata la "Tesla Killer"; e no, non è affatto come ce la immaginavamo... L'Università Politecnica di Mosca nella giornata di lunedì 18 dicembre 2023 ha presentato un prototipo di auto elettrica che ha fatto molto discutere (e divertire).

Un design bizzarro e delle caratteristiche che hanno fatto sorgere non pochi dubbi. Sarà lei a spezzare le ali del brand di Elon Musk? Ovviamente no ma il web, ormai da due giorni, non la smette di creare meme e di parlare di Amber, questo il nome del veicolo, come la nuova anti-Tesla, o addirittura, come già anticipato in precedenza, come la Tesla Killer.

Il progetto, secondo quanto riportato da Yahoo News (testata che ha riportato altre immagini di Amber e la sua carrellata di meme), è stato dell'Avtotor di Kaliningrad, azienda produttrice di automobili, nota per aver lavorato per brand del calibro di Ford, Kia, Hyundai e BMW (nuova BMS Serie 2, sarà così il modello finale?), almeno fino allo scoppio della guerra e le conseguenti sanzioni.

Inutile dire che il design goffo di questa vettura ha suscitato non poche ilarità in giro per la rete (stessa reazione suscitata da una Land Cruiser con una Mercedes Maybach sul tetto: l'immagine surreale dalla Russia). A quanto pare, a scherzare più di tutti sono proprio i cittadini russi, "inorriditi", come ha sottolineato Yahoo News, da Amber. Un'auto russa al 100% non solo nel design ma anche in tutto il resto (motore, batteria, inverter, quadri di controllo), gli elementi infatti avranno produzione russa. Anche se, stando a quanto riportato dalla fonte, "la maggior parte dei suoi componenti, come spesso accade nella Federazione Russa, risultano provenire dalla Cina".