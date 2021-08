Un bivio negli USA manda fuori strada le Tesla in Autopilot, cosa succede?

Come abbiamo riportato noi stessi nel corso delle ultime settimane, la Guida Autonoma Completa di Tesla ha fatto in pochi mesi dei passi da gigante, sia in termini di software e visualizzazione della navigazione sia per il comportamento stradale delle vetture californiane in modalità Autopilot.

Chiaramente siamo ancora ben lontani dalla perfezione assoluta, in quanto delle situazioni particolari possono ancora ingannare le telecamere delle EV di Elon Musk confondendo totalmente il processore atto a stabilire l'angolo di sterzata delle ruote.

Un chiaro esempio di questo fenomeno lo ha portato in essere una peculiare strada nella Yosemite Valley, in California, dove apparentemente alcuni esemplari di Tesla escono spontaneamente fuori strada e vanno a schiantarsi in un punto preciso.

I proprietari dei modelli in questione fanno sapere che al bivio visibile in fondo alla pagina la macchina va dritto anche se deve svoltare a sinistra, e finisce irrimediabilmente per scontrarsi coi massi a bordo strada. L'ultimo caso è stato riportato dal proprietario di una Model X, che poco tempo fa ha avuto la medesima esperienza appena descritta:"Voglio solo condividere quanto accaduto con la mia Model X Long Range+ 2020 lo scorso 25 luglio. Ero su una strada a due corsie con limite a 40 km/h, e ad un certo punto una corsia prosegue dritto mentre l'altra punta a sinistra. Avevo le mani sul volante e gli occhi sulla strada, e il veicolo non ha girato, per cui ho preso il controllo, sono finito sulla ghiaia e ho urtato un masso. L'airbag non si è dischiuso, ma la macchina era bloccata."



Come avrete notato, la situazione è piuttosto misteriosa. Da parte nostra crediamo che la segnaletica orizzontale e la conformazione della strada riescano in qualche modo a confondere il sistema di guida autonoma, ma per avere informazioni più precise non possiamo far altro che attendere aggiornamenti in tal senso.



Prima di lasciarvi alle vostre faccende vogliamo mostrarvi i piani per l'ulteriore miglioramento della Guida Autonoma Tesla. Elon Musk sta per tirare su un potentissimo supercomputer con tecnologie avveniristiche e personalizzate.