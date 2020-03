Bisognerà aspettare più del previsto per la super-elettrica Lucid Air

Verso la fine del 2019 la Lucid aveva svelato molti più dettagli sul super-EV Air, che doveva finalmente debuttare a New York la prossima settimana. Indovinate un po'? La presentazione è stata rimandata. Nel frattempo vediamo quello che c'è da sapere sulla Lucid Air e la nuova data annunciata dall'azienda.

Ora si parla di agosto del 2020. Non sappiamo se sia una data ottimistica o se effettivamente le cose andranno meglio per l'automotive con l'arrivo dell'estate. Il che sarebbe un'ottima notizia perché significherebbe che le cose stanno andando meglio per il mondo intero.

Lucid non ci è andata per il leggero nel pompare l'hype sulla sua macchina: la Lucid Air non si posiziona come un'anti-Tesla, ma come un veicolo in grado di rubare terreno a tutti i brand premium: BMW, Mercedes e Audi sono avvisate.

L'azienda fa anche sapere di essere in continua crescita, nonostante la pandemia: Lucid ha superato i 1000 dipendenti: "stiamo lavorando con il team delle risorse umane per continuare i colloqui anche in questa fase".

Sembra che, a differenza di quanto possa dire la stragrande maggioranza delle altre aziende, gli stabilimenti di Casa Grande della Lucid non siano stati colpiti duramente dalla pandemia. Procede ancora tutto a pieno regime. La produzione della Lucid Air è iniziata ad inizio del 2020.

Inutile dire che le aspettative sono altissime: per la Lucid Air "Dream Edition" si parla di un'autonomia sopra ai 600Km con una singola ricarica. Davvero impressionante.

Ansiosi di conoscere ancora più dettagli Air, date un occhio a questo video ufficiale di Lucid.