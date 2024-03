Una bisarca con sei Porsche GT3 inutilizzate: è tutto in vendita

Ne abbiamo viste di compravendite folli, ma questa sta battendo ogni grado di assurdità: un intero camion trasportatore accompagnato da una straordinaria raccolta di sei Porsche 911 GT3 mai utilizzate sono attualmente in asta presso una concessionaria chiamata RPM Technik tramite il sito Piston Heads.

Come riportato dalla stessa Piston Heads, il lotto comprende quasi tutte le versioni della Porsche 911 GT3 della generazione 991. All'interno infatti troviamo: una 911 GT3 Clubsport del 2018, una 911 GT3 Touring del 2018, una 911 GT3 RS del 2019 con il pacchetto Weissach, una 911 R del 2016 e una coppia di auto da corsa 911 GT3 del 2018 (versioni Cup e R).

La storia di questo camion "ricco di 911" è abbastanza strana: fu allestito per una mostra al Goodwood Festival of Speed del 2018 in occasione del 70º anniversario del marchio tedesco. L'evento fu però cancellato, e da allora nessuno ha mai pensato di smantellare le auto dal camion, che sono rimaste entrambi ferme in un deposito fino ad oggi. Forse se ne sono dimenticati? Fatto sta che adesso, chi vuole, può acquistare il pacchetto completo. Ricordiamo: tutto è venduto così com'è, ovvero l'intero camion con le Porsche al suo interno.

Sempre parlando di aste, la leggendaria Porsche 959, un'iconica auto degli anni '80, è attualmente in vendita. Questa vettura fu acquistata da Nissan per studiarla e sviluppare la leggendaria R32 GT-R, nota come "Godzilla". Nissan non riuscì ad acquistarla direttamente dalla Porsche, quindi convinse un acquirente belga ad acquistarla e a farla recapitare in Giappone.

Il Marchio Porsche elettrificherà la maggior parte della sua gamma entro il 2027, con l'80% delle nuove auto che saranno completamente a batteria. La Macan sarà completamente elettrica già da quest'anno, la Panamera attuale sarà l'ultima della lista, mentre i modelli Cayman e la prossima Boxster saranno anch'essi completamente elettrici entro l'anno prossimo.

