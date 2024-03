Una bisarca piena di Tesla Cybertruck nuovi di zecca si è ribaltata in Colorado

Di incidenti che coinvolgono mezzi pesanti ne accadono purtroppo tutti i giorni, in Colorado però ne è avvenuto uno davvero particolare: si è rovesciata una bisarca che trasportava Tesla Cybertruck.

L’incidente è avvenuto lo scorso 4 marzo attorno alle 19:00 di sera presso un’autostrada in prossimità di Fountain, in Colorado. Stando al racconto della Colorado State Patrol, la bisarca con a bordo diversi Tesla Cybertruck e Tesla Model Y sarebbe sbandata urtando prima le barriere a bordo strada e poi tornando sulle corsie, dove è avvenuto un impatto con un pick-up Ford F-150 e uno Chevrolet Silverado. Il colpo avuto con i due pick-up ha infine causato il ribaltamento della motrice. In base alle foto pubblicate su Reddit, sembra che - fortunatamente - i veicoli trasportati siano rimasti saldamente ancorati alla bisarca, evitando così altri eventuali danni e feriti - e questo dimostra quanto sia fondamentale seguire tutti i vari protocolli di sicurezza previsti per trasporti di questo tipo.

Ovviamente il ribaltamento del rimorchio ha causato il blocco temporaneo dell’autostrada, il problema maggiore però ha riguardato gli occupanti dello Chevy Silverado, un teenager e il suo passeggero, feriti in modo serio e trasportati in ospedale. L’autista della bisarca invece è uscito del tutto illeso dall’incidente. Anche una Mercury Grand Marquis e una Dodge Challenger hanno riportato qualche danno dopo esser state raggiunte da alcuni detriti, la polizia locale però ha confermato che nessuno di questi è arrivato dalle Tesla trasportate, in tutto 7. Tesla che arriveranno presto tra le mani dei clienti, visto che non hanno subito danni. Distruggere dei Cybertruck nuovi di zecca sarebbe stato un bel problema per la società di Elon Musk, che già ne produce molto pochi (a marzo 2024 Tesla produce 140 Cybertruck al giorno) e sono modelli particolarmente cari. Ricordiamo che chi ha effettuato l’ordine al debutto, circa 4 anni fa, può ricevere adesso il suo Cybertryck spendendo una cifra di oltre 100.000 dollari per la versione di lancio, immaginate dunque quale danno sarebbe stato per Tesla avere una bisarca del tutto danneggiata.