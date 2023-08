Bisarca con Ferrari, Lamborghini, Bentley e Jaguar si ribalta: danno da un milione di euro

Nel Regno Unito un rimorchio carico di supercar di lusso è stato coinvolto in un incidente. Anche se non sono stati riportati feriti, l'evento ha causato un certo dolore agli appassionati di auto, poiché il rimorchio ribaltandosi sulla strada, ha danneggiato le preziose supercar.

L'incidente è avvenuto il 23 agosto vicino al circuito di Brands Hatch e non è stato reso chiaro cosa lo abbia causato. Diverse Ferrari, una Lamborghini Aventador, una Mercedes AMG GT, una BMW, una Jaguar F-Type, una Bentley Continental e una Nissan GT-R sono solo alcuni dei veicoli coinvolti.

Questi veicoli, senza considerare il valore del camion stesso, hanno un valore complessivo che supera facilmente il milione di euro. Di conseguenza, i danni risultanti dall'incidente avranno un impatto significativo dal punto di vista finanziario, anche se la vicenda della Pagani Zonda che apparteneva a Lewis Hamilton incidentata ha fatto sicuramente più male (in quanto unità esclusiva) alle casse del proprietario.

La flotta apparteneva a Everyman Racing, un'azienda specializzata in esperienze di guida automobilistica di lusso. Il camion stava apparentemente trasportando questi veicoli da Brands Hatch a Goodwood per un evento nella sede principale dell'azienda.

La società ha rilasciato una dichiarazione in cui non specifica l'incidente in dettaglio, ma ha elogiato il loro autista di nome Richard, che è stato in grado di reagire prontamente ed evitare un potenziale incidente più grave con altri utenti della strada.

A tal proposito ci teniamo a lasciarvi qualche indicazione in caso di eventi simili (speriamo non gravi anche dal punto di vista emotivo), ecco infatti un paio di indicazioni su cosa fare in caso di incidente o veicolo in avaria in autostrada.