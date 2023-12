Bird dichiara bancarotta negli USA: per ora servizi ancora attivi in Europa

Quanti fra voi conoscono il marchio Bird? Nel campo dei monopattini elettrici in condivisione è stato un brand pioniere, ora però i tempi d’oro degli inizi sono sfumati: la società sta per dichiarare bancarotta negli Stati Uniti. Per ora tutto continuerà a funzionare in Canada e in Europa, ma per quanto tempo?

Tramite un comunicato stampa rilasciato poche ore fa negli Stati Uniti, Bird ha confermato di essere entrata in una “fase di pesante ristrutturazione finanziaria, atta a mettere in ordine i bilanci e migliorare il posizionamento dell’azienda sul lungo periodo grazie a una crescita sostenibile”. A oggi Bird è attiva in circa 350 città in tutto il mondo, molte delle quali sono negli Stati Uniti. Fondata nel 2017 da Travis VanderZanden, ex manager di Uber e Lyft, Bird è stata una delle prime società a offrire monopattini elettrici in free floating, una sorta di rivoluzione che - come ben sappiamo - ci è sfuggita completamente dalle mani, tanto che a Parigi un referendum popolare ha bandito i monopattini in sharing.

La fine dell’emergenza COVID-19 e la grande concorrenza hanno ovviamente fatto perdere quote di mercato a Bird che ora vuole ristrutturare in maniera profonda i suoi conti. Ricordiamo velocemente che nel 2021 Bird è diventata un’azienda quotata in borsa, il valore delle sue azioni però è crollato da 2 miliardi di dollari a soli 70 milioni di dollari nel giro di un anno. Lo scorso mese di settembre il titolo è stato sospeso al NYSE per eccesso di ribasso, nonostante questo Bird ha fatto compere, acquisendo la società rivale Spin da Tier Mobility, annunciando poi una serie di licenziamenti per far quadrare i conti. Un autentico rollercoaster finanziario che ora ha costretto Bird a elencare passività tra i 100 e i 500 milioni di dollari secondo un report di Bloomberg.

Ora Bird potrà rimettere in sesto i conti dell’azienda senza interrompere l’erogazione dei suoi servizi, anche se l’obiettivo primario adesso è diventato vendere tutte le attività nel giro di 90-120 giorni. Tutta questa ristrutturazione, lo ripetiamo, riguarda le attività di Bird negli Stati Uniti, per ora in Canada e in Europa tutto continua senza problemi, non ci sono notizie a riguardo. Dal nostro punto di vista, è sempre un peccato veder fallire i sogni di un’azienda, soprattutto quando si parla di mobilità sostenibile; negli ultimi anni Bird si era cimentata anche nella produzione di diverse bici elettriche e del monopattino Bird Three lanciato a fine 2021, poi però le notizie si sono affievolite fino al comunicato di oggi.