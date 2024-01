Biodiesel, aperto nel milanese il primo distributore d'Italia

Sembra quasi fantascienza, ma invece è già realtà. Il primo distributore di Bio Diesel è ufficialmente aperto in Italia. Dopo avervi parlato dei pro e dei contro dei biocarburanti, ecco che vi mostriamo questo distributore a Carpiano in Lombardia.

Questo darà la possibilità di rifornirsi con biodiesel di tipo HVO100, un combustibile vegetale idrogenato adatto per i veicoli Diesel di ultima generazione. Già ampiamente utilizzato nel Nord Europa, il biodiesel HVO100 è privo di aromatici e poliaromatici. Il processo di produzione avviene in due fasi, che prevede idrotrattamento e la successiva modifica della struttura chimica per conferire le qualità desiderate al composto.

ìMarco Vetrali, direttore commerciale Costantin Spa ha sottolineato: "Il Milanese è una porta di accesso a nuove possibilità commerciali. Con Ekopoint inizia una nuova fase di distribuzione del carburante green: non sarà possibile trovarlo solo nei distributori Costantin, ma anche in altre marche. Contiamo così di accelerare la sua diffusione a livello nazionale".

Questa che vi stiamo per comunicare però non è una nuova notizia. Infatti, a partire dell'1 gennaio, i prezzi dei pedaggi autostradali aumenteranno fino al 2,6% per via del Decreto Milleproroghe. Una misura alla quale i maggiori portatori d'interesse (le società mutuate) si dovranno adeguare entro Marzo 2024 per contrastare l'inflazione.