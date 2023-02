Il biocarburante HVOlution arriva nelle stazioni Eni: inquina meno ed è sostenibile

Presso 50 stazioni di servizio Eni Live Station d’Italia è già disponibile il carburante HVOlution, un biocarburante prodotto al 100% da materie prime rinnovabili. Entro la fine di marzo 2023 sarà disponibile in 150 stazioni.

HVOlution è dunque il primo diesel di Eni Sustainable Mobility prodotto con il 100% di materie prime rinnovabili, sostanzialmente materie prime di scarto e residui vegetali, olii rigenerati da colture non in competizione con la filiera alimentare. Quali sono i vantaggi di questo biocarburante? Beh abbiamo emissioni allo scarico estremamente ridotte, può dunque aiutare sin da subito a ridurre le emissioni di CO2 di veicoli diesel leggeri ma anche pesanti (mezzi a gasolio, dunque, non benzina, fate attenzione) pur mantenendo invariate le prestazioni (pro e contro dei biocarburanti).

HVOlution infatti si può utilizzare con le attuali infrastrutture e con tutte le motorizzazioni omologate (secondo Eni è possibile verificare la compatibilità dei veicoli all’utilizzo di HVOlution, prodotto EN 15940 (XTL), sul libretto di manutenzione). Anche se in bassa percentuale, al 15%, il carburante HVO è già presente sul mercato italiano dal 2016 all’interno del prodotto Eni Diesel+, disponibile in oltre 3.500 stazioni. Ora il biocarburante ha raggiunto la sua piena maturità, può dunque essere venduto in purezza.

È il frutto di investimenti che vanno avanti dal 2014, con Eni che ha trasformato le sue raffinerie di Gela e Venezia in bioraffinerie - dalla fine del 2022 anche Palm Free Oil. La tecnologia proprietaria che permette la creazione del biocarburante HVO si chiama Ecofining e consente per l’appunto il trattamento di materie prime vegetali di scarto. In basso trovate la lista delle stazioni in cui è già presente il bio carburante HVOlution.



