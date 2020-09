Bimotal Elevate, il kit che trasforma una bici tradizionale in una e-bike

Le bici elettriche sono ormai l'oggetto del desiderio di molti, i prezzi però sono ancora proibitivi in molti casi. Non solo, magari c'è chi ha già un'ottima bici muscolare e non vuole cambiarla - e qui entrano in gioco i kit di conversione.

Si tratta di kit in grado di trasformare (quasi) ogni bicicletta tradizionale in una e-bike, e oggi vogliamo parlarvi di un nuovo prodotto: il Bimotal Elevate. Si tratta di un'idea estremamente particolare e per nulla invasiva, che non va a toccare il mozzo della vostra ruota posteriore, al contrario aggiunge un motore direttamente sul disco del freno - nella speranza che ne abbiate uno, ovviamente.

La cosa può suonare strana, infatti il disco serve per frenare la bici, non per farle prendere velocità, guardando le immagini però capite subito a cosa ha pensato Bimotal. Il kit include un grande ingranaggio montato direttamente sul rotore del freno a disco posteriore (anche anteriore va bene, se preferite la trazione anteriore), che serve sia per accelerare che per frenare la bicicletta - andando così a sostituire la pinza del freno originale.

La batteria utile ad alimentare il piccolo motore sembra una normale borraccia, ha 250 Wh di capacità e pesa appena 1,5 kg - ed è utile a percorrere dai 25 ai 50 km di strada, a seconda di quanto viene usato il motore. A oggi il kit è pensato per essere usato con un vero e proprio acceleratore, dunque in Europa potrebbe essere anche illegale, l'azienda però sta già lavorando a un vero e proprio sistema di pedalata assistita. Il prezzo di questo kit? 1.950 dollari, poco più di 1.600 euro, dunque neanche poco. Una soluzione che potrebbe valere la pena giusto nel caso la vostra bici muscolare valga davvero molti soldi e non meriti di essere cestinata... speriamo però di vedere qualche soluzione simile ma meno costosa, anche per bici meno impegnative.



Questa bici elettrica in fibra di carbonio invece è già pronta così com'è e costa meno di 850 euro...