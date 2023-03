Un bimbo di tre anni guida una Ferrari SF90 Stradale: non una brillante idea. Il video

Il video che vi mostreremo su questa pagina è decisamente al di fuori di ogni logica, e mostra un bimbo di soli tre anni alla guida di una Ferrari SF90 Stradale, super bolide da quasi 1.000 cavalli. Protagonista è Zayn, il figlio dell'ex motociclista professionista turco Kenan Sofuoglu.

Nel filmato si vede il piccolo con tanto di tuta, casco e guanti, mentre sale sul sedile del guidatore della Rossa con l'aiuto di un seggiolino per arrivare al volante e degli estensori dei pedali, e guida appunto in pista la fuoriserie di Maranello.

Ovviamente il piccolo non sfreccia a velocità esagerate, ma in ogni caso pensare che un bimbo di quell'età sia al volante di un'auto, indipendentemente che sia una Ferrari o una Fiat Panda, fa comunque riflettere.

Ill piccolo Zayn se la cava alla grandissima, girando bene il volante, cambiando con le leve montate sulla colonna dello sterzo, e tenendo ottimamente l'auto in pista. Fa invece riflettere il fatto che un genitore possa concedere ad un bimbo così piccolo di guidare un'auto. Tra l'altro sul profilo Instagram di Kenan Sofuoglu si vede il piccolo a bordo di qualsiasi mezzo fra scooter, go-kart, altre auto, motociclette e anche moto d'acqua.

Potrebbe succedere qualsiasi tipo di incidente, alla luce delle notizie che circolano ogni giorno, e un bimbo di tre anni non è ovviamente formato per poter gestire una situazione di eventuale pericolo. La speranza è che per lo meno vengano prese tutte le sicurezze del caso evitando che il bimbo si faccia male. in ogni caso, se voleste vedere il video, lo trovate qui sotto.

La Rossa su cui si è esibito il bimbo turco è, come detto sopra, una Ferrari SF90, vettura che anche Verstappen ha acquistato di recente. Ieri vi abbiamo invece mostrato una drag race fra una Tesla Model X Plaid, una SF90 e una Aventador: come sarà andata?