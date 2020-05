Il bimbo che aveva 'rubato' la macchina ai genitori adesso incontra Jamie Foxx in persona

Non molti giorni fa vi avevamo riportato una vicenda davvero particolare. In pratica un bambino di cinque anni, dopo aver litigato con la propria madre, ha deciso di impadronirsi delle chiavi del SUV familiare, e di sgattaiolare via non visto per recarsi in California e acquistare la meravigliosa Lamborghini dei suoi sogni.

Il piccolo è stato, per fortuna, avvistato quasi immediatamente dalla polizia locale mentre viaggiava su un'autostrada interstatale, e la faccenda si è conclusa con gli agenti che l'hanno riportato a casa senza alcuna conseguenza. Qualche giorno dopo però, un facoltoso possessore di Lamborghini che vive non lontano dall'epicentro dell'episodio, ha deciso di regalare un giro in macchina al cinquenne mettendo a disposizione la propria supercar italiana: una fiammante Huracan.

Come vi spiegheremo adesso però, lo stupore del bimbo non si è ancora placato. Infatti lui e la sua famiglia hanno ricevuto l'invito di una concessionaria di auto di lusso di recarsi a Malibu, come riporta TMZ. Una volta arrivati sul posto e aver visto le numerose supercar lì disposte, la faccia del piccolo si è accesa, e gli è persino stato permesso di giocare con l'acceleratore di una Ferrari. In seguito ha fatto una videochiamata con Shaquille O'Neal e Lil Pump, e infine gli è stato concesso un giro da passeggero su un altro bolide.

E non finisce qui, perché il giovane appassionato di auto è stato addirittura portato a casa di Jamie Foxx in persona sulle colline che circondano Los Angeles. Dopo qualche battuta e un po' di divertimento si è tornati in concessionaria, dove il titolare ha però voluto fargli un breve discorso, assicurandosi che il piccolo continui ad ascoltare i propri genitori e faccia il bravo a scuola.

A ogni modo sembra essere andato tutto per il verso giusto in quanto, nonostante la piccola fuga in auto del minore, i genitori non sarebbero stati accusati di negligenza secondo quanto detto dal Weber County District Attorney. Nonostante il suo momento di fama sia finito, per il prossimo Natale i genitori potrebbero fargli un regalo che apprezzerebbe di sicuro: la prima Lamborghini LEGO Technic sta arrivando, e si tratta della fantastica Sian.