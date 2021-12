Bimbo nasce a bordo di una Tesla mentre Autopilot guida: è il primo 'Tesla boy' del mondo

Da quando Tesla lo ha lanciato si fa sempre un gran parlare di Autopilot, una Guida Autonoma di Livello 2 molto avanzata che presto guiderà in autonomia anche in città. Un sistema spesso travolto dalle polemiche ma che a volte può davvero cambiare in positivo il corso delle cose.

Nel recente passato abbiamo visto persone abusare di Autopilot nei modi più disparati. Pensiamo a persone che si sono addormentate a bordo mentre la loro Tesla guidava da sola in autostrada (non sappiamo se per caso o volutamente) , abbiamo visto YouTuber abbandonare il posto di guida per far andare la Tesla senza conducente, oggi invece parliamo di una donna che ha dato alla luce un neonato proprio mentre la sua Tesla guidava con Autopilot.

Lo apprendiamo da un articolo del The Guardian, secondo cui una neo mamma di Philadelphia avrebbe partorito sul sedile anteriore mentre Autopilot aiutava il marito alla guida. Secondo il quotidiano potrebbe essere il primo "bimbo Tesla" del mondo, una "pubblicità positiva per Elon Musk e soci che per anni hanno avuto una pessima reputazione a causa di incidenti sospetti e abusi" come quelli cui abbiamo accennato sopra.

Questa la storia ufficiale: Yiran e Keating Sherry stavano accompagnando il loro figlio più grande a scuola quando le acque della donna si sono rotte in auto. Bloccati nel traffico, la situazione è precitata velocemente e Keating non ha potuto fare altro che tenere la mano della moglie e attivare Autopilot, impostando come destinazione del navigatore l'ospedale più vicino, a 20 minuti di distanza.

Grazie all'assistenza di Autopilot, Keating è riuscito ad assistere maggiormente la moglie, che gli stringeva fortissimo la mano. I due hanno sperato di arrivare in tempo presso la struttura ospedaliera ma così non è stato e il bimbo è nato a bordo della Tesla. Fortunatamente tutto è andato bene e il piccolo è venuto al mondo in ottima salute, anzi la piccola: i genitori le hanno dato il nome di Maeve Lily.