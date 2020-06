Questo bimbo esegue la marcia indietro con rimorchio meglio di molti adulti

Provare a guidare a marcia indietro un camion con un rimorchio attaccato al retrotreno non è una cosa facile, soprattutto per quanto concerne le prime volte. I novizi, chi più e chi meno velocemente, devono tutti attraversare un periodo di adattamento alle dinamiche del rimorchio se vogliono ottenere un minimo di precisione.

Alcuni però non sono molto bravi ad eseguire manovre complesse, e nei casi migliori finiscono per riempirsi di frustrazione e imbarazzo, ma nei casi peggiori possono anche arrecare danni ingenti a veicoli e proprietà di ogni genere.

Fin qui siamo nella norma, ma a imbarazzare ancora di più molti adulti ci pensa un bambino di nome Kruz, il quale è capace di usare il proprio piccolo mezzo con rimorchio in un modo incredibile e senza il minimo problema o assenza di dimestichezza: niente angoli acuti tra veicolo e rimorchio, niente strisciate contro altri oggetti e niente tempi biblici e ripetizioni per portare a termine una manovra. Lo potete benissimo notare sia dal video in alto che dai due post Facebook in fondo alla pagina.

Quello che non sapevamo è che Kruz è in pratica una star di YouTube grazie al suo canale denominato KV Show, attraverso il quale mostra le sue doti a bordo di quella che pare essere una flotta di veicoli in miniatura fatti apposta per le sue dimensioni.

Kruz ha ancora parecchi anni per decidere cosa fare da grande, ma se il ruolo di star dell'automotive su YouTube non dovesse funzionare, ha una carriera assicurata come istruttore all'uso degli autoarticolati, potete scommetterci.

A proposito di video bizzarri sul web, vogliamo mostrarvene altri due degni di nota. Il primo è quasi tragico, e riprende un uomo mentre cade dal retro di un'autoambulanza finendo per rischiare sul serio la pelle, mentre il secondo testimonia l'ingegno di due bambini i quali si rifiutano di trascorrere una giornata intera senza televisione e videogiochi: ecco come hanno sfruttato la Model X del papà.