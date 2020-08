Avete un bimbo appassionato di auto? Aston Martin ha la DB5 che fa per voi

E' un buon momento per essere bambini apprezzando le automobili poiché, oltre ai numerosi prodotti di intrattenimento fatti su misura, oggi Aston Martin ha in serbo una sorpresa per i piccoli appassionati di motori.

Sulla scia della fantastica Bugatti Baby II, la casa automobilistica britannica ha deciso di abbracciare un progetto simile, riportando in vita un modello in scala della iconica Aston Martin DB5, denominandola DB5 Junior. Il veicolo è stato sviluppato in collaborazione con The Little Car Company, e in pratica si basa su una macchina elettrica in scala due-terzi rispetto alla DB5 originale.

In realtà non è fatta esclusivamente per i più piccoli, perché misura circa tre metri di lunghezza e accoglie anche un adulto con un bambino al fianco grazie ad una poltrona apposita. La potenza che muove la DB5 viene da un singolo motore elettrico da 6,7 cavalli, i qual risultano abbastanza per spostare la massa di 270 chilogrammi a una velocità massima di 48 km/h.

La vettura poggia su cerchi da 10 pollici, i quali vengono fermati da quattro freni a disco. Il pacco batterie invece è stato disposto sotto al cofano, garantisce un'autonomia compresa tra i 16 e i 32 chilometri per singola carica in base all'uso, e può essere comodamente sostituito in pochissimi secondi.

Come ogni autovettura che si rispetti, la DB5 Junior dispone di tre modalità di guida differenti: Novice, Expert e Race. Come avrete già intuito dalla nomenclatura, sono state disposte in ordine crescente per livello di prestazioni, ma la modalità Novice consente anche di fermare la vettura da una distanza di 30 metri massimo per questioni di sicurezza. Ad esempio, mettete che vostro figlio decida di lanciarsi a tutta velocità dove non dovrebbe. In quel caso il dispositivo sarebbe un'ottima soluzione.

Per chi invece vuole salire a bordo di una DB5 più potente può anche optare per un modello da 13,4 cavalli, i quali secondo la compagnia "aumentano la velocità massima a un livello non ancora confermato." Passando al prezzo e alla disponibilità, dobbiamo comunicarvi uno scalino d'ingresso di ben 39.100 euro, anche se per l'Italia non c'è alcun listino ufficiale, mentre i primi esemplari potranno esser portati a casa non prima della seconda metà del 2021.

