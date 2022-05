Bimbo di 7 anni schianta una Ford Mustang in garage mentre il padre riprende

Spesso la passione per i motori nasce in tenera età, quando sin da bambini sogniamo di guidare supercar come la Ford Mustang. Ebbene proprio un bimbo di 7 anni ha danneggiato una Mustang all'interno di un garage - mentre il padre riprendeva tutto.

Avete capito bene, il padre era presente sulla scena "del delitto", il bimbo non si è intrufolato senza permesso a bordo della vettura sportiva. Tutt'altro: si è seduto al posto di guida con il benestare del padre, che gli ha anche permesso di mettere in moto la vettura. Peccato solo per un piccolo dettaglio: la marcia era inserita.

Potete dunque immaginare com'è andata a finire ancor prima di vedere il video pubblicato su Reddit: la Mustang è finita contro una parete del garage, con il padre che ha poi pubblicato anche il video sui social. La didascalia? "Quando permetti a tuo figlio di 7 anni di mettere in moto la macchina e dimentica di togliere la marcia".

Una frase forse non del tutto corretta, visto che un bimbo di 7 anni non ha probabilmente idea di come si usi un cambio manuale (lo stesso vale per molti americani adulti: negli USA si vendono più auto elettriche che con cambio manuale), è ancora troppo piccolo per avvicinarsi a qualsivoglia patente di guida (nonostante in America la patente per le auto si possa prendere a partire dai 16 anni). Diciamo dunque che sarebbe forse stato più corretto scrivere "Quando permetti a tuo figlio di 7 anni di mettere in moto la macchina ma dimentichi di togliere la marcia", non credete?