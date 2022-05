Bimbo di 7 anni ruba l'auto del papà: panico per le strade prima di finire contro la Jeep

Le dashcam presenti sulle vetture registrano davvero di tutto, dal Telsa Autopilot che riesce a salvare la vita al suo proprietario agli eventi più strani come questo, dove un bambino di 7 anni ha “rubato” le chiavi della macchina di famiglia e si è messo alla guida creando il caos nelle strade del vicinato.

Il protagonista della storia si chiama Daniel Wittenbach e la mattina del misfatto si è svegliato con la brillante idea di prendere le chiavi della Kia Sportage (a proposito, i piani Kia per il 2023 parlano di 14 nuovi veicoli elettrici) del padre arrampicandosi su una sedia, per poi andare in garage e mettersi alla guida nonostante la sua fatica nell’arrivare ai pedali. I genitori stavano ancora dormendo e non si sono accorti di nulla, fin quando non è stata la polizia ha chiamarli.

La dashcam ha registrato il tutto, e bisogna ammettere che il filmato diventa quasi comico in certe situazioni. L’idea che un bimbo così piccolo possa mettersi alla guida dell’auto è già piuttosto folle, ma allo stesso tempo fa ridere che il primo gesto del giovane conducente sia stato proprio quello di mettere la cintura di sicurezza. Subito dopo ha acceso la vettura e ha messo la musica a tutto volume come degno accompagnamento della bravata in corso.

Successivamente il ragazzino si è messo in strada raggiungendo anche un tratto a scorrimento veloce, preso contromano. Fortunatamente molte persone si sono accorte del problema e hanno cominciato a chiamare la polizia per chiedere un intervento prima che la situazione degenerasse, mentre altre persone presenti sul posto provavano a fermarlo correndogli dietro, tentando anche di rompere i vetri della Kia per entrare e fermare il SUV. Purtroppo l’azione non è riuscita, e la lenta gita del bambino è finita contro una Jeep ferma in mezzo alla corsia.

Nessuno si è fatto male e anche le vetture coinvolte non hanno riportati danni degni di nota, ma solo segni di collisione. Il bambino è stato poi “interrogato” dalla polizia e dai giornalisti, a cui ha risposto che “la vettura si guidava da sola”.