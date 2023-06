Bimba dimenticata in auto perde la vita: ricordiamo la legge sui seggiolini anti abbandono

Nelle ultime ore le pagine di cronaca sono tornate purtroppo a riempirsi con un nuovo caso di una bimba dimenticata all'interno di un'auto - e che per questo ha perso la vita. Una tragedia immane che ci permette di ricordare che in Italia esiste una legge sui seggiolini anti abbandono.

Probabilmente ancora molti utenti non ne sono a conoscenza, oppure fanno orecchie da mercante, ma già dal 2020 esiste una legge (Articolo 172 del Codice della Strada) che rende obbligatorio l'uso dei dispositivi anti abbandono per chi ha bambini fino ai 4 anni. Chi non rispetta la legge rischia una sanzione che va da 83 a 332 euro e la perdita di 5 punti sulla patente; i soldi sono in ogni caso nulla rispetto al rischio di nuocere gravemente, e talvolta anche in modo fatale, ai bambini.

Le auto di nuova generazione, così come i seggiolini di recente fattura, hanno spesso integrati sistemi che - in base al peso presente su ogni sedile - sono in grado di avvisarci con un allarme qualora dimenticassimo di riprendere il bambino. Nel caso in cui la vettura non fosse abbastanza aggiornata, e allo stesso modo il seggiolino, è obbligatorio installare dispositivi di allarme ad hoc, che talvolta si posizionano al di sotto della seduta del bimbo. Di ogni violazione risponde ovviamente il conducente della vettura, colui che è tenuto a sorvegliare il minore.