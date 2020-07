Bimba eccitatissima di essere al Nürburgring: ecco l'adorabile video

Il Nürburgring è uno dei tracciati più ardui, e in parte spaventosi, che si possano trovare in Europa. Nonostante ciò una bambina è stata portata sul circuito tedesco dal papà, intento a guidare a tutta birra la sua Porsche Cayman per il giro veloce.

Il video è assolutamente adorabile, ed è stato caricato su YouTube da Rob Mitchell, che lavora per Apex-Neuburg e che ha già concluso centinaia di giri sull'Inferno Verde. Tra l'altro la bimba, Analiese, ha assistito in prima persona a ben 250 tornate complete, e pare trovarsi totalmente a suo agio nel suo seggiolino di sicurezza.

A ogni modo, Mitchell si è recato sul Nürbugring con la sua Porsche Cayman rossa con l'intento di spingerla al massimo facendosi guidare dalla Porsche Carrera GT di colore nero che la precedeva. Ovviamente quest'ultima è ben più veloce della Cayman, ma effettivamente la piccola sportiva si comporta in un modo tutt'altro che deludente.

Comunque, se vi considerate degli ottimi guidatori, può anche presentarsi la possibilità che non siate altrettanto ottimi passeggeri. Sono in molti a sentirsi sicuri viaggiando ad altissima velocità e contemporaneamente ad avere paura quando non hanno completo controllo della situazione. Analiese invece da questo punto di vista si è dimostrata incredibilmente calma, e anzi piuttosto eccitata, restando attenta a quello che vedeva intorno a lei commentando ogni cosa con disinvoltura.

