Bill Gates scarica il Tesla Semi, ma Elon Musk risponde:'non ne ha idea'

Alcuni giorni fa, intervistato nell'ambito dei trasporti e della sostenibilità, Bill Gates espresse la sua opinione circa la convenienza degli autoarticolati elettrici, come ad esempio il Tesla Semi fortemente voluto dal CEO di Tesla, Elon Musk.

Le sue parole non furono affatto lusinghiere, anzi. L'ex CEO di Microsoft affermò che per via delle loro enormi batterie questi veicoli elettrici siano assolutamente sconvenienti, in quanto per i lunghi spostamenti è controproducente portarsi dietro un pacco batterie dall'elevatissima massa. Per Gates sarebbe meglio virare sui biocombustibili avanzati o sugli electrofuel, ma egli stesso ha ammesso che negli ambiti appena citati la ricerca scientifica è ancora indietro a causa degli scarsi investimenti.

Venuto a conoscenza delle dichiarazioni di Gates, e interpellato da un utente Twitter nel merito, Elon Musk ha risposto a tono al miliardario e filantropo:"Non ne ha idea." Si tratta di una affermazione prevedibile, in quanto sappiamo bene che a Musk piace alzare i toni sui social, ma dal nostro canto avremmo gradito di più una risposta nel merito, la quale servisse magari a evidenziare i motivi dietro la scelta di sviluppare e commercializzare un autoarticolato completamente elettrico come il Tesla Semi.

A ogni modo scopriremo presto chi dei due avrà ragione, poiché il veicolo è atteso a brevissimo sul mercato e, secondo un'analisi svolta il mese scorso, i Semi invaderanno velocemente gli Stati Uniti con decine di migliaia di esemplari.

Nel caso non abbiate mai visto il Semi vi consigliamo di dare un'occhiata a questa immagine comparativa, che lo vede di fianco a due tir tradizionali evidenziandone la modernità in termini di estetica e progettazione. Comunque il prossimo Tesla Battery Day si avvicina, e tra pochi giorni potremo forse capire la spavalderia insita nella risposta di Elon Musk.