Bill Ford presenta la Mustang Mach-E accanto a Tesla: 'Qualcuno ha visto Elon Musk?'

Electrek è riuscita a strappare alcune interessanti dichiarazioni a Bill Ford, attuale executive chairman di Ford Motor Company, durante la presentazione americana ufficiale della nuova Mustang Mach-E, SUV elettrico che promette di far faville sul mercato elettrico.

Anche se la polemica relativa al nome Mustang legato a un SUV elettrico risulta ancora feroce fra gli appassionati, è anche vero che Ford è da oltre 15 anni impegnata nella creazione di SUV a basse emissioni. Interrogato così sul quanto questa nuova EV mantenga le promesse date in questo senso, Bill Ford ha risposto: "Sono molti i SUV tradizionali a marchio Ford a essere estremamente efficienti e rispettosi dell'ambiente. Abbiamo creato molte vetture ibride, abbiamo persino un Plug-in Hybrid, ma in passato quando abbiamo cercato alte prestazioni abbiamo dovuto mettere da parte l'aspetto green. Se vuoi essere ecologico, devi abbandonare tutti gli altri aspetti. Oggi invece abbiamo la tecnologia che ci permette di fare entrambe le cose, essere sportivi e a zero emissioni. È un qualcosa che abbiamo aspettato da tempo, adoro davvero questa auto".

A proposito invece dell'oggetto dello scandalo, quel Mustang piazzato accanto a un SUV elettrico: "Abbiamo deciso di elettrificare il nostro badge più iconico, e questo può portarci svariati vantaggi. Uno di questi è interno al nostro team, che si è sentito ancor più orgoglioso di lavorare su una Mustang elettrica e su un F-150, lavorando al meglio delle proprie possibilità e rendendo queste auto perfette. Inoltre urla al mondo là fuori che sull'elettrificazione facciamo dannatamente sul serio".

Questo nuovo SUV Mach-E riuscirà a strappare vendite al nemico Tesla? "Prenderemo quote di mercato un po' ovunque, sarà un arrivo sul mercato elettrico davvero importante". Ford ha organizzato l'evento di lancio a pochi passi dal quartier generale Tesla, non a caso si è scherzato sul fatto che Elon Musk fosse nascosto nella platea: "Qualcuno l'ha visto, è qui?" ha detto poi ridendo Bill Ford, che ha assicurato che la scelta della location è stata del tutto causale. Dobbiamo crederci?