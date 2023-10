Per Bill Ford le auto elettriche sono 'Come il vaccino contro il covid'

Sono dichiarazioni senza dubbio significative quelle rilasciate negli scorsi giorni da parte di Bill Ford, il presidente esecutivo dell'ovale blu, in merito all'adozione delle auto elettriche.

Secondo il manager di Ford gli EV sono paragonabili per importanza a quanto fatto negli ultimi anni da parte del vaccino covid per fermare l'avanzata del coronavirus. Si tratta di fatto di una scelta che gli automobilisti dovrebbero fare per un bene comune e superiore, ridurre appunto l'impatto ambientale sul nostro pianeta, e simile per certi versi alla decisione di vaccinarsi per bloccare il covid e quindi proteggere le persone più fragili con il proprio gesto.

La vendita delle BEV non ha ancora ingranato definitivamente e di recente, secondo uno studio di S&P, chi ha un'auto elettrica negli USA intende tornare ad una termica nel 47,9% dei casi, Le vetture a zero emissioni, pur fra mille difficoltà, si stanno comunque lentamente diffondendo ma continuano a permanere scetticismo e fake news, che stanno rallentando un'espansione che potrebbe essere senza dubbio più importante.

Ovviamente le parole di Bill Ford sono decisamente forti, quasi estreme, ma rimandano ad una situazione che per certi versi è molto simile a quanto accadde durante il periodo di picco del covid, quando si creò una doppia fazione, fra chi era preoccupato dalla diffusione del virus ed è corso a vaccinarsi per paura di ammalarsi (e anche morire), e chi invece ha sottovalutato la vicenda, rifiutando ogni vaccinazione e anche il famoso quanto chiacchierato green pass.

Una sorta quindi di sfida 2.0 fra No Vax e Si Vax, che in questo caso potremmo tranquillamente rinominare No BEV vs Sì. BEV. La speranza è che i più scettici possano a breve convincersi della bontà delle auto elettriche e in tal senso possono aiutare gli ultimi modelli i cui prezzi stanno lentamente decrescendo.

Il caso emblematico è quello della Citroen e-C3 presentata ufficialmente due giorni fa, che ha un listino di partenza di 23.900 euro, terza auto in assoluto meno cara fra le elettriche sul mercato in Italia.