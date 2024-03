Un intero container di e-bike sparito in 7 minuti, 'Siamo stati derubati, aiutateci'

Lo scorso 15 marzo vi abbiamo parlato della nuova Biktrix Juggernaut FS XD, una e-MTB “estrema” dotata di doppia catena - con la seconda utile a sopportare l’accelerazione del motore elettrico. Ebbene il lancio è stato sporcato da un furto in grande stile denunciato direttamente dall’azienda su YouTube.

Il CEO e fondatore di Biktrix Roshan Thomas si è esposto in prima persona e ha realizzato un video poi pubblicato su YouTube. Nel filmato Thomas annuncia con profondo dispiacere alla sua community e agli amanti delle due ruote in generale che Biktrix ha subito un grosso furto. Un colpo organizzato nei minimi dettagli, probabilmente supportato da qualche “talpa” all’interno della filiera logistica. Non c’è stato scasso, non c’è stato nessun assalto: i malviventi hanno utilizzato una motrice, hanno attaccato un container pieno zeppo di biciclette pronte per la consegna e sono andati via indisturbati. Un intero carico di nuove Juggernaut FS Step-Thru sparito per sempre, con i ladri che evidentemente sapevano cosa fare e sono andati a colpo sicuro.

Oltre alla perdita economica, che Biktrix ha valutato in oltre 500.000 dollari solo per le bici, secondo Thomas il colpo è stato un vero e proprio pugno nello stomaco per l’azienda e le persone che fino a quel momento avevano lavorato duramente per realizzare e spedire le e-bike. Il CEO si è così rivolto alla community: tutte le bici sul container sono facilmente riconoscibili, caratterizzate da un unico frame Full Suspension. “Se vedete una di queste bici in strada, per favore contattateci oppure chiamate la polizia” ha detto Thomas, con voce quasi strozzata. Nel container anche prototipi in sviluppo che Biktrix avrebbe dovuto lanciare sul mercato il prossimo anno. Sul web sono state rilasciate anche le foto riguardanti il container rubato, qualora qualcuno dovesse sapere qualcosa è possibile scrivere alla mail ceo@biktrix.com. È molto probabile che le e-bike finiranno sul mercato nordamericano (Biktrix è un'azienda canadese), abbiamo in ogni caso voluto condividere il messaggio del CEO.

