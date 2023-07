e-bike senza regole: la polizia californiana contro le bici elettriche super potenti

L’Europa è sempre stata rigorosa nei confronti delle bici elettriche: per essere omologate è ancora oggi necessario che abbiamo una potenza non superiore ai 250 W, non vadano oltre i 25 km/h e non possiedano una manopola per l’accelerazione. Negli USA è tutto più libero, ora però arriva la stretta nei confronti delle e-bike illegali.

Ha iniziato la città di New York, che ha istituito un ban per le e-bike non conformi alle più basilari certificazioni di sicurezza e per le batterie di seconda mano, ricondizionate alla buona. Ora tocca alla California, dove i poliziotti a cavallo stanno iniziando a fermare e a sanzionare le e-bike non in regola.

Il mercato USA è alquanto anarchico sul fronte delle e-bike, ora però alcuni veicoli che sembrano più moto che bici stanno attirando l’attenzione delle autorità. Stanno facendo il giro del mondo le immagini di un motociclo Sur Ron fermato dalla polizia californiana, portato in giro come fosse un’e-bike anche se non c’è traccia di pedali e l’aspetto è più simile a una moto enduro.

Questi modelli possono toccare i 72 km/h e hanno una potenza superiore di 5-6 volte rispetto alle e-bike standard negli US. Negli Stati Uniti mancano regole chiare in merito a questi veicoli, infatti il motociclo Sur Ron non è stato confiscato ma solo sanzionato per guida pericolosa e mancato rispetto dei cartelli stradali. Non sono pochi i cittadini americani che ora chiedono a gran voce regole chiare come quelle europee, così da regolamentare un settore che al momento è molto simile al far west.