E-bike o monopattino, qual è il veicolo di micromobilità elettrica più pericoloso?

Negli ultimi anni la micromobilità elettrica è letteralmente esplosa, negli Stati Uniti come in Europa. In Italia il boom vero e proprio è arrivato in seguito al primo lockdown dovuto al Coronavirus, negli USA un po' prima, ma quale veicolo fra e-bike, monopattino, moto e auto è più pericoloso?

Ha risposto a questa domanda un nuovo studio della UCLA (l'Università della California a Los Angeles), che ha raccolto dati da 180 cliniche ambulatoriali della UCLA stessa, pronto soccorsi e dipartimenti UCLA Health da gennaio 2014 a maggio 2020. Ebbene guardando agli infortuni è emerso che, senza neanche troppa sorpresa a dir la verità, il veicolo di micromobilità elettrica più pericoloso è il monopattino elettrico.

Lo studio si è avvalso di un nuovo metodo di Natural Language Processing (NLP) per scannerizzare 36 milioni di cartelle cliniche nel periodo descritto sopra, e i monopattini elettrici si sono rivelati responsabili di 1.354 lesioni. Il tasso di infortuni è di 115 su 1 milione di corse, decisamente più alto dei 104 infortuni ogni 1 milione di corse in moto, appena 15 per le biciclette, 8 per le auto ogni milione di viaggi e appena 2 infortuni su un milione di viaggi camminando a piedi.

Gli incidenti in monopattino inoltre possono non riguardare solo i conducenti ma anche pedoni colpiti da veicoli in transito. Il monopattino elettrico dunque risulta più pericoloso dell'auto e della moto, anche se bisogna dire che le lesioni che si manifestano sono solitamente meno gravi, raramente mortali, cosa che invece avviene più spesso in macchina e in moto.

Lo studio ha anche rivelato che il 30% degli utenti feriti in monopattino ha richiesto più interventi clinici (ovvero un ingresso in pronto soccorso e almeno una visita ambulatoriale successiva), il 29% ha richiesto esami più approfonditi, il 6% ha avuto bisogno del ricovero ospedaliero e solo il 2% ha perso la vita. Infine bisogna sottolineare come il numero di infortuni sia schizzato alle stelle dopo l'avvento delle compagnie di sharing: prima del 2018 si verificavano 13 infortuni all'anno, nel 2018 si è balzati a 595, nel 2019 a 672.



Il monopattino elettrico sarà anche il veicolo più pericoloso, è però importante ricordare che rispettare le regole può abbassare il rischio di incidente (qui trovate tutte le nuove regole sui monopattini elettrici di novembre 2021)