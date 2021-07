E-bike e monopattini elettrici in offerta con i Mega Sconti di Mediaworld

L’estate non ferma gli sconti Mediaworld, anzi: la grande catena di elettronica ha appena lanciato i Mega Sconti, attivi solo online e fino al 31 luglio, e in lista ci sono anche bici e monopattini elettrici.

Fra le eBike, in primo piano troviamo la Nilox E-Bike X7, modello molto interessante con motore da 250 W, 25 km/h, 45 m di autonomia, ruote da 27,5 pollici, telaio in alluminio, display LCD e cambio Shimano. Con i Mega Sconti costa 915 euro anziché 1.099. Per gli amanti delle piccole bici vintage, ecco la Vivobike Ivo Fold nella colorazione bianca, disponibile a 599 euro anziché 699. Anche in questo caso abbiamo 25 km/h di velocità massima, come legge impone, le ruote però sono 20”.

Da 20” anche le ruote della Maserati Fat Bike F21, che sono però Fat: con 1.799 euro anziché 1.999 vi portate a casa una eBike Foldable in alluminio dal design aggressivo e 35 km di autonomia. Chiudiamo infine con la Lexgo eBike SF20 8.7A, con 45 km di autonomia, ruote da 20”, pieghevole e ultra leggera. Costa ora 1.299 euro anziché 1.499.

Fra i monopattini elettrici vi segnaliamo il Nilox Doc Ten National Geographic a 449 euro e il Nilox Doc Ten “standard” a 389,99 euro.