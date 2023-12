E-bike e monopattini fuori da campus, festival e centri città: 2023 un anno di divieti

Come vi abbiamo già raccontato in un recente articolo, il 2023 è stato un anno abbastanza nero per biciclette e monopattini, come non bastasse è stato il periodo in cui si sono verificati più “ben” in tutto il mondo. Cosa sta succedendo alle due ruote a pedali e ai monopattini elettrici?

Analizziamo i casi più eclatanti: all’inizio dell’anno la città di New York ha annunciato un imponente ban incentrato sulle batterie. In circolazione (anche in Europa) vi sono troppe batterie non a norma oppure “fai da te”, oggetti che potrebbero rivelarsi pericolosi vista la loro capacità di esplodere o prendere fuoco. La Grande Mela ha bannato queste batterie per una maggiore sicurezza.

Un ban del tutto diverso si è invece verificato a Parigi, dove un referendum popolare ha sbattuto fuori dalla città gli “odiosi” monopattini elettrici in sharing, lasciati dal pubblico in ogni dove a deturpare gli angoli cittadini e a intralciare la circolazione sui marciapiedi (anche a Roma la CNN ha definito i monopattini una trappola mortale, per ora però non c’è stato alcun ban). Persino un festival come il Burning Man di San Francisco si è visto costretto a bannare le biciclette elettriche: nell’area del festival c’è un limite di sicurezza di 8 km/h, motivo per cui le e-bike sono state criticate per essere costantemente al di sopra del consentito, mettendo a rischio la tranquillità comune. La velocità è lo stesso topic che ha causato il ban di e-bike e monopattini all’interno di numerosi campus: veicoli che sfrecciano a 32 km/h (negli USA possono raggiungere questa velocità senza infrangere la legge) accanto a persone che camminano può essere molto pericoloso.

Nonostante tutte queste limitazioni, che sembrano ragionevoli nella maggior parte dei casi, il 2024 si prospetta un anno eccezionale per la mobilità a due ruote (biciclette e monopattini). Con i prezzi delle auto sempre più alti, le persone si stanno affacciando sempre più al mondo delle biciclette, utilizzate per andare al lavoro o a scuola, anche in ottica ambientalista. Nel mondo si sta investendo tanto per creare nuove piste ciclabili e infrastrutture apposite per facilitare la vita ai ciclisti (New York vuole installare colonnine di ricarica per bici), speriamo si possa trovare un giusto compromesso per riportare e-bike e monopattini anche in luoghi in cui - al momento - non è più permesso.