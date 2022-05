E-bike più leggere con il powertrain Mahle X20: pesa solo 3,2 kg, batteria compresa

Le biciclette elettriche sono estremamente comode e divertenti da guidare, possono però avere un difetto: possono pesare abbastanza a causa del motore e della batteria. Ora un nuovo sistema di Mahle arriva a pesare solo 3,2 kg, batteria compresa.

Parliamo del nuovo powertrain per e-bike Mahle X20, che va a migliorare sul fronte del peso il già ottimo Mahle X35 (3,5 kg), presente solitamente su e-bike estremamente leggere attorno ai 10 kg. Come anticipato sopra, il nuovo sistema Mahle X20 pesa soltanto 3,2 kg, un peso che comprende tutti gli elementi necessari alla parte elettrica della bici: pensiamo al motore, alla batteria, ai vari cavi, ai controller e all'unità principale che mostra digitalmente i dati di marcia.

Ovviamente, com'è facile intuire, un sistema così leggero apre nuovi scenari in campo e-bike, come ha sottolineato il capo di Mahle Smartbike Systems Jochen Sommer: "Con l'X20 iniziamo un capitolo completamente nuovo combinando leggerezza, estetica e personalizzazione in un sistema sinora mai visto". Certo tutta questa leggerezza porta a qualche rinuncia sul fronte prestazionale: il motore posteriore da 1,4 kg offre appena 23 Nm di coppia, anche se Mahle promette la medesima potenza di un motore centrale da 55 Nm.

La batteria si può avere in due versioni, iX250 e iX350, che offrono rispettivamente 250 Wh e 350 Wh di energia; non tantissimo, se pensiamo che la maggior parte delle batterie ora in commercio offre fra i 500 e i 900 Wh (dal 2020 molte e-bike Olympia offrono 900 Wh). Inoltre entrambe le batterie sono pensate per essere NON rimovibili, solo i tecnici possono rimuoverle dal sistema per ripararle o sostituirle, dunque se siete abituati a ricaricare le batterie al vostro settimo piano lasciando la bici in strada o in box (privo di corrente elettrica), con questo sistema non potete più farlo.

Se la capacità di queste batterie vi sembra poca, potete sempre aggiungere un range extender al posto della classica borraccia. Il sistema si può già trovare su alcune e-bike ultra leggere, pensiamo alla Addict eRide da appena 10,7 kg che vedete in basso.