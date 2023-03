L'E-Bike si fa leggera con la Rotwild R.X275: 15 kg e fino a 300 watt di potenza col turbo

Anche nel mondo delle E-Bike le tecnologie migliorano e il peso inizia a scendere rispetto agli albori, ma la tedesca Rotwild è andata ben oltre ogni più rosea aspettativa, togliendo i veli dalla nuova R.X275 che, grazie ad un motore leggerissimo e componentistica di prim’ordine, è riuscita a fermare la bilancia attorno ai 15 kg.

Secondo quanto dichiarato da Rotwild stessa, ci troviamo di fronte all’E-Bike più leggera del mercato, con un peso di 15,3 kg (il modello top di gamma in taglia L pesa 15,8 kg) e non possiamo che crederle dato che una delle sue rivali più agguerrite, la Trek Fuel EXe, non riesce a scendere al di sotto dei 17 kg, nonostante condividano lo stesso propulsore (la Trek E-Caliber 9.9 era l’E-Bike più leggera del mercato, ma più votata all’XC e non al trail).

La Rotwild R.X275 adotta lo stesso motore TQ HPR50 da 250 watt di potenza, leggerissimo con un peso di soli 1,8 kg, e soprattutto silenzioso rispetto ai motori che solitamente troviamo a bordo delle E-Bike più potenti, e questo restituisce un’esperienza più vicina alla muscolare.

Tornando al motore, questo offre una coppia di 50 Nm e un’erogazione della stessa molto dolce, a differenza degli 85-90 Nm dei motori più potenti, inoltre Rotwild ha dotato la bicicletta di un grip shift elettronico della Zirbel che quando azionato (con la pressione del pollice) fornisce un effetto “turbo” di 30 secondi che porta la potenza totale a 300 watt.

Il motore è comune a tutte le versioni della Rotwild in questione, che viene declinata in due varianti: la “base” R.X275 Pro è equipaggiata con trasmissione Shimano XT, sospensioni Fox Performance Elite, cerchi DT Swiss XC 1700 LS eMTB e viene offerta a 9.500 euro, mentre la top gamma R.X275 Ultra adotta sospensioni Fox Factory, reggisella telescopico Fox Transfer SL e la pregiata trasmissione Shimano XTR, ma il prezzo sale vertiginosamente a 12.500 euro.

